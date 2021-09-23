Жители Казахстана могут использовать цифровой паспорт в аэропорту Туркестана

В туркестанском аэропорту можно предъявить цифровое удостоверение личности через программу Egov Mobile, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Мининдустрии.

Сервис цифровых документов действует в пробном режиме, перелеты по ним доступны только между Нур-Султаном, Алматы, Актобе, Шымкентом и Туркестаном.

Для использования цифрового документа в воздушной гавани участник приложения должен войти в сервис "Цифровые документы" и выбрать из списка удостоверение личности.

На стойке регистрации, а также при прохождении досмотра необходимо предъявить QR-код.

В комитете отметили, что пассажирам, которые планируют воспользоваться цифровым удостоверением, на время пробной версии рекомендуется иметь при себе и оригинал паспорта.