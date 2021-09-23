Школьники в некоторых регионах РФ снова на удаленке

В некоторых регионах РФ школьников перевели на дистанционное обучение из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом нового типа.

Так, по данным "Известий", с 22 сентября дистанционно стали учиться школьники Оренбурга, все школы Балаковского района Саратовской области. "В Башкирии на две недели были отправлены по домам 23,5 тыс. учеников средних классов, в Курганской области – ученики почти 100 школ и воспитанники 23 детсадов. В Якутии онлайн-обучение ввели в 118 школах, в Екатеринбурге – 111 классов. В Абакане в Хакасии на карантине находятся 25 классов, в Тюменской области – 8 классов, в Ижевске – 15", - приводит данные издание.

Комментируя ситуацию, заслуженный врач России Михаил Каган отметил, что из-за возобновления учебы и наступления осеннего периода в России фиксируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.