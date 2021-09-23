Мошенницы обманом отняли норковую шубу у жительницы Чечни

Мошенничество с норковой шубой раскрыли полицейские в Чечне. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по республике.

В дежурную часть обратилась жительница Грозного. Она рассказала, что две женщины мошенническим путем завладели ее норковой шубой.

В результате оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что к совершению преступления причастны жительница Грозненского района, 1953 г.р., и жительница Гудермеса, 1973 г.р.

Обе подозреваемые обязаны явкой: в их действиях усматриваются признаки преступления по ч.2 ст.159 (Мошенничество) УК РФ.

Идет проверка.