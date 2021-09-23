В подмосковной Истре стартовало производство томографов Philips

Компания Philips запустила в Подмосковье серийное производство магнитно-резонансных томографов – их производят на площадке АО "Рентгенпром" в подмосковном городском округе Истра совместно с НПАО "АМИКО". Один аппарат МРТ уже готов к отправке в медицинскую организацию.

Компания завезла на производственную площадку прецизионное сборочное оборудование и инструменты, обучила персонал. Теперь на площадке могут ежегодно собирать до 50 аппаратов МРТ Ingenia 1.5 Tл (с индукцией магнитного поля, равной 1,5 Тесла), - передает портал Юга.ру.

Высокопольные томографы 1,5 Тл считаются универсальными, подходят для широкого спектра исследований и создают цифровые МР-изображения высокого качества. Такие аппараты поддерживают много программ для сканирования и имеют большое количество регулируемых режимов съемки, - говорится в сообщении.