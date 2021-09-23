Кочарян огласил принципы построения процветающей Армении

21 сентября Армения отмечала День независимости. Решение о праздновании принималось в напряженной обстановке - значительная часть армянской общественности осудила помпезное проведение праздника. Тем не менее руководство Армении решило отметить тридцатилетия независимости, потратив значительную часть бюджетных средств на красочное мероприятие в надежде отвлечь внимание граждан от политических новостей.

Не обошлось без эксцессов. На площади Свободы в Ереване стартовало факельное шествие к военному пантеону Ераблур, инициированное родственниками армянских солдат погибших во Второй Карабахской войне. С поздравлением в адрес граждан и осуждением руководства республики выступили лидеры оппозиционных фракций парламента. Самым колоритным поздравлением стало послание экс-президента Армении, а ныне лидера одноименного оппозиционного блока Роберта Кочаряна, пожелавшего народу избавиться от власти, которая привела Армению к национальной катастрофе. Казалось бы, армянский народ уже сделал первый шаг в этом направлении, проголосовав против власти карабахских сепаратистов в июне этого года. Однако под "властью пораженцев" Кочарян подразумевал кабинет своего политического соперника, нынешнего премьера Никола Пашиняна.

Поздравление Кочаряна имело ярко выраженный политический подтекст. Он внезапно обнаружил в себе талант мудрого государственника и предложил свое видение процветающей Армении.

Рецепт Кочаряна состоит всего из трех компонентов: национальный подъем, национальное единство и оккупация территории Азербайджана.

Последняя, по мнению Кочаряна, в последние 30 лет "придавала Армении силу и геополитическую значимость". Пашинян же, приведший страну к поражению в войне, лишил Армению "чувства гордости и части суверенитета". Это разделило республику на реваншистов и пораженцев, и нынешняя власть не может обеспечить национального единения. Объединить народ, как полагает Кочарян, может лишь карабахский клан, который якобы отождествляется в памяти народной с периодом стабильности и успеха.

Кочарян откровенно лицемерит, поскольку национальное единение в период правления карабахских сепаратистов формировалось вокруг одной лишь карабахской идеи, а для строительства процветающего государства нужна сильная экономика. Экспорт готовых товаров должен превалировать над импортом. Сюда же добавим равноценную налоговую политику, эффективную бюрократию и прозрачную фискальную политику. Граждане должны вносить финансовые средства в бюджет пропорционально своим доходам, будучи уверенны, что они распределяться эффективно, понятно и прозрачно. В случае социального дисбаланса бюрократический аппарат должен иметь понятный всем инструмент прямого или косвенного влияния на фискальную политику. Люди – самый ценный капитал, а их благосостояние является залогом здорового гражданского общества.

Единство и национальный подъем, о которых говорит Кочарян, невозможны в странах, в которых отсутствует хотя бы один из вышеназванных пунктов. Но экс-президент ничего не говорит об общеизвестной формуле успешного государства, ограничиваясь примитивной националистической демагогией. За 20 лет нахождения у власти карабахских сепаратистов, экономическое пространство Армении было прочно разделено между олигархами, причем часть из них оказалась "героями" Первой Карабахской войны. Именно при Кочаряне в Армении утвердилось разделение общества на богатых и бедных, а средний класс так и не сформировался. При Кочаряне была заложена инертность всего политического истеблишмента Армении. Все это в итоге завершилось "бархатной революцией".

Теперь Кочаряну больше нечего сказать армянскому обывателю, в арсенале экс-президента остались лишь политический блеф и подмена понятий, а националистическая риторика не может скрыть сущность Кочаряна, ставшего в глазах большинства граждан Армении пережитком прошлого.