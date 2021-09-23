Борис Джонсон готов стать ветром ради экологии

Британский премьер-министр Борис Джонсон на Генассамблее ООН признался, что подумывал сменить имя на Борей - в честь бога северного ветра в греческой мифологии, чтобы таким образом призвать к расширению использования возобновляемых источников энергии.

"Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном", - цитирует его выступление ТАСС.

Глава британского правительства, рассказывая о борьбе с изменением климата, несколько раз прибегал к шуткам. В какой-то момент он напомнил собравшимся о герое "Маппет-шоу" лягушонке Кермите, сказавшем однажды, что быть зеленым нелегко. Джонсон оспорил это мнение, подчеркнув, что быть зеленым - "и легко, и приятно, и правильно".