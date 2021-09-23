Стала известна дата следующего боя Головкина

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин проведет свой следующий поединок 28 декабря, сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер на своей странице в Twitter.

Соперником казахстанского спортсмена станет японский "суперчемпион" мира по версии WBA в среднем весе Риота Мурата.

Однако стоит отметить, что спортивный стриминговый сервис DAZN еще не подтвердил бой.

Напомним, что в последнем поединке Головкин победил представителя Польши Камила Шеремету.