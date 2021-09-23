Скоро вакцины "КовиВак" станет больше - СМИ

Российский центр имени Чумакова временно приостановил выпуск сырья для вакцины от коронавируса "КовиВак" из-за модернизации площадки по ее производству для масштабирования производства, - пишет газета "Коммерсант".

"Центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата", - говорится в сообщении издания со ссылкой на два источника на фармрынке, передает РИА Новости.

Разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования производства, поскольку "имеющиеся на данный момент опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья", - пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Процесс модернизации в лучшем случае займет два месяца, а центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям, - сообщил другой собеседник издания.

В то же время генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что центр уже модернизировал производство и приступил к выпуску вакцины.

"Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании, которое позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", - сообщил Ишмухаметов.