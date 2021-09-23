Главная » Новости

Несколько десятков возможных экстремистов задержали в Ташкентской области

Несколько десятков возможных экстремистов задержали в Ташкентской области

В Ташкентской области задержаны 27 подозреваемых в экстремистской деятельности. Такое сообщение распространило региональное ГУВД.

Оперативные мероприятия проводились в городе Нурафшан, а также в Ахангаранском и Чиназском районах области, передает Sputnik Узбекистан.

Сейчас ведется расследование, по его итогам будет дана юридическая оценка действиям подозреваемых, в соответствии с которой их привлекут к ответственности.

1150 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!