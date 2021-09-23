Несколько десятков возможных экстремистов задержали в Ташкентской области

В Ташкентской области задержаны 27 подозреваемых в экстремистской деятельности. Такое сообщение распространило региональное ГУВД.

Оперативные мероприятия проводились в городе Нурафшан, а также в Ахангаранском и Чиназском районах области, передает Sputnik Узбекистан.

Сейчас ведется расследование, по его итогам будет дана юридическая оценка действиям подозреваемых, в соответствии с которой их привлекут к ответственности.