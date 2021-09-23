Британцы вылетели в Лондон из Ташкента лишь спустя сутки ожидания

Британская авиакомпания British airways лишь спустя сутки вывезла своих пассажиров из Ташкента.

"Экипаж лайнера британской авиакомпании выполнил чартерный дополнительный рейс ВА-9154/ВА-260 по маршруту Лондон-Ташкент-Лондон для того, чтобы забрать пассажиров рейса BA-260, который накануне выполнил незапланированную посадку в аэропорту Ташкента по причине плохого самочувствия пассажира, а также технической неисправности борта", – отметил Телеграм-канал "Новости ташкентского неба", передает Podrobno.uz.

Накануне в соцсетях появилось видео с мольбой о помощи от британской ведущей Мехрин Бейг, которая вместе со своим отцом оказалась в севшем в Ташкенте самолете. Пассажиров не обеспечили едой и водой, кроме того, ее отцу становилось хуже, ему нужен был кислородный аппарат.