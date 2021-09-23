Санкт-Петербург познакомится с культурой Азербайджана

В ноябре министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетит Петербург, чтобы принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В ведомстве уточнили, что форум пройдет с 11 по 13 ноября, на нем будут представлены азербайджанская современная культура и традиции.

Запланировано торжественное открытие постоянной экспозиции Азербайджана в зале Государственного Эрмитажа, показ на сцене Мариинского театра балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова, закладка камня на месте будущего памятника Узеиру Гаджибейли в сквере, который носит имя композитора. Также в Санкт-Петербурге пройдет концерт джазовых исполнителей из Азербайджана и будут показаны фильмы молодых азербайджанских кинематографистов.