Дожди в столичном регионе идут на спад

Сегодня жителей столичного региона ожидает облачная погода и кратковременные дожди, а воздух прогреется до плюс 12 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода в столичном регионе обусловится влиянием циклонической депрессии, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь, но речь идет о буквально о 2 мм осадков. Максимальная температура воздуха плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13 градусов, что все равно на 3-4 градуса прохладнее климатической нормы конца сентября",- рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Всего за последние четверо суток в столичном регионе выпало 40 мм осадков, что составляет 62% месячной нормы.

Ветер будет дуть юго-восточный, порывистый, его скорость составит 3-8 м/с, fтмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт ст, что ниже нормы, - добавил синоптик.