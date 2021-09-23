В ДТП на трассе Алматы-Ташкент погибли шесть человек (ВИДЕО)

Минувшей ночью в результате столкновения двух иномарок на трассе Алматы-Ташкент погибли шесть человек, двое госпитализированы, - сообщает Polisia.kz.

Полицейские Жамбылской области начали досудебное расследование по факту гибели шести человек, за жизнь еще двоих пострадавших в аварии людей сейчас борются врачи, - передает Sputnik Казахстан.

Лобовое столкновение автомашин Аudi-А4 и Toyota Camry произошло на 476 километре трассы Алматы-Ташкент на территории Байзакского района Жамбылской области сегодня около шести часов утра.

"В результате ДТП от полученных телесных повреждений шесть человек скончались на месте происшествия. Два пассажира автомашины Toyota Camry с различными травмами доставлены в лечебные учреждения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.