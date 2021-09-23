Медики российской военной базы в Таджикистане получат новую технику - СМИ

201-я российская военная база в Таджикистане получит новые полевые госпитали, медицинскую и специализированную автомобильную технику, - пишут "Известия" со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

Российские военные медики, несущие службу в приграничном с Афганистаном регионе, примут на вооружение санитарные бронемашины "Линза" и новые реанимобили на базе микроавтобусов, это произойдет параллельно с интенсивной модернизацией бронетехники и вооружения.

Подразделения, размещенные на военной базе, уже получили новые БТР-82А с увеличенной огневой мощью, модернизированные БМП-2М и системы ПВО С-300ПС. До конца текущего года база также получит 30 новых танков, - пишет издание.