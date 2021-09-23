Виноград для "Хванчкары" начнут собирать в октябре

Минсельхоз Грузии сообщает, что сбор урожая винограда в высокогорном регионе Рача - на родине "Хванчкары" - стартует в начале октября.

В Восточной Грузии завершается ртвели, однако в Раче сбор винограда для легендарной "Хванчкары" начнется только через пару недель. В этом регионе растут два уникальных сорта черного винограда - александроули и муджуретули, из них делают единственную разновидность вина. Чтобы в производстве "Хванчкары" использовались только эти сорта, в процессе ртвели задействуют ампелографы. Также для защиты александроули и муджурули от смешения с другими сортами во въездах в регион установят специальные блокпосты.

Прием урожая организуют в городе Амбролаури. По данным Минсельхоза, урожай этого года будет высокого качества.