Российские военные в Крыму отработали боевые пуски с БПРК "Бастион"

Российские военные в ходе учений в Крыму отработали пуски ракет по учебным мишеням, которые имитировали корабли условного противника, из береговых ракетных противокорабельных комплексов (БПРК) "Бастион", - сообщила пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) РФ.

"В ходе учения личный состав боевых расчетов БПРК "Бастион" ЧФ отработал задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами на полигоне "Опук" в Крыму", - сообщила пресс-служба флота, передает "Интерфакс".

В роли кораблей условного противника были задействованы два больших корабельных щита-мишени, пуски выполнил дивизион мобильных комплексов "Бастион", - говорится в сообщении.

"Учения проходили в соответствии с планом боевой подготовки сил флота на фоне проходящих в Черном море совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской Военно-морских баз Черноморского флота", - добавили в пресс-службе флота.