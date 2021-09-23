Зеленский хочет реанимировать ООН

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН, заявил о необходимости оживить Организацию Объединенных Наций (ООН) и обновить ее устав.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов "каждый сам за себя". И тогда бы миру не пришлось признать, что он провалил испытание на единство", - заявил Зеленский, передает "Интерфакс".

Организацию "необходимо реанимировать, чтобы не было дискриминации", - подчеркнул Зеленский, пояснив: "Кто мог представить, что когда-нибудь средством дискриминации станут лекарства? В контексте постоянных разговоров о мировом продовольственном кризисе, интересно - неужели когда-нибудь мы точно также будем делить между собой хлеб и воду?", - задал вопрос Зеленский

ООН просто нужно снова поверить в себя. Организация долго слышит только критику, обвинения в том, что она ничего не может. Самое страшное, что ООН стала Лигой Наций, - добавил украинский президент, призвав лидеров государств - членов ООН показать, что "мы решительно настроены приложить все усилия, чтобы усилить наше взаимодействие. Покажем и просто сделаем. Даже без резолюций, деклараций, согласования позиций. А просто сделаем", - сказал глава государства.