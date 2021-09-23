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В подмосковной Черноголовке тушат масштабный пожар

В подмосковной Черноголовке тушат масштабный пожар

Сегодня ночью крупный пожар охватил склад в подмосковной Черноголовке, площадь горения достигла 3 тыс кв м, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Горит одноэтажное помещение ангарного типа площадью 3,6 тыс кв м и высотой 15 м. Существует угроза перехода огня на офисное трехэтажное здание, - передает "Интерфакс".

Внутри горящего ангара наблюдается сильное задымление. Сообщений о пострадавших не поступало.

Сейчас пожар тушат 90 огнеборцев и 32 единицы техники, - говорится в сообщении спасателей.

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Вестник Кавказа

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