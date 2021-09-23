Казахстан создаст хаб в Алматы для гуманитарной помощи Афганистану

Казахстан готов помочь транзиту гуманитарных грузов в Афганистан, - заявил сегодня в выступлении на Генассамблее ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы готовы предоставить логистическую платформу для гуманитарной помощи Афганистану и внести свой вклад. Инициатива Казахстана заключается в том, чтобы создать региональный хаб в городе Алматы", - сказал он, выразив готовность сотрудничать с ООН, а также региональными организациями по данной проблеме, передает ТАСС.

Ключом к стабильности Афганистана является экономическое развитие. "Афганистан не угроза, а возможность. Если он будет един и стабилен, то может внести свой вклад в развитие центральноазиатского региона", - резюмировал Токаев.