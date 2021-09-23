Лавров встретился с новой главой МИД Великобритании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Грасс.

Переговоры в графике Лаврова запланированы не были, однако министры отметили, что рады возможности провести беседу. Далее встреча продолжилась в закрытом режиме, - передает ТАСС.

Напомним, Элизабет Грасс сменила Доминика Рааба на посту главы МИД 15 сентября.

Встреча прошла на фоне новых обвинений Великобритании в адрес РФ в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бейли, они предъявлены третьему подозреваемому - россиянину Денису Сергееву, который также известен под именем Сергея Федотова и якобы является "агентом ГРУ" (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ) и сообщником двух других россиян, о причастности которых к отравлению британские власти заявили ранее.