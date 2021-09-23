Спасатели нашли обломки пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26
В Хабаровском крае обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне, - сообщил информированный источник.
"Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы "Спартак". Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку", - цитирует собеседника РИА Новости.
Эту информацию подтвердили в дирекции заповедников Хабаровского края.
"Да, обнаружены обломки АН-26 на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. Наши сотрудники помогают спасателям ориентироваться на местности", - уточнила собеседница агентства.
На ночь поиски с воздуха прекращались из-за плохой видимости и погоды. Утром из регионального центра в предполагаемый район нахождения пропавшего самолета Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 краевого авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также на место направляется воздушное судно Росавиации.
Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.
Напомним, Ан-26 исчез с радаров в 38 км от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться