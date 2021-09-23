Спасатели нашли обломки пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26

В Хабаровском крае обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне, - сообщил информированный источник.

"Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы "Спартак". Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку", - цитирует собеседника РИА Новости.

Эту информацию подтвердили в дирекции заповедников Хабаровского края.

"Да, обнаружены обломки АН-26 на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. Наши сотрудники помогают спасателям ориентироваться на местности", - уточнила собеседница агентства.

На ночь поиски с воздуха прекращались из-за плохой видимости и погоды. Утром из регионального центра в предполагаемый район нахождения пропавшего самолета Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 краевого авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также на место направляется воздушное судно Росавиации.

Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Напомним, Ан-26 исчез с радаров в 38 км от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа.