В Казахстане растет число новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 693 новых заболевших коронавирусной инфекцией, - сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана.

Больше всего новых случаев коронавируса в Алматы – 549 человек, в Карагандинской области – 431 пациент, в Алматинской области – 256 инфицированных, и в Павлодарской области – 192 заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших за сутки в Нур-Султане (191), в Шымкенте (125), в Акмолинской (143), Восточно-Казахстанской (135), Актюбинской (133) и Костанайской (105) областях.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 870 059 случаев.

От последствий коронавирусной инфекции в стране за сутки скончались 53 человека, от вирусной пневмонии - 9 человек, - сообщил Минздрав.

На 23 сентября лечение от КВИ продолжают получать 66 215 человек (57 473 КВИ+ и 8 742 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 653 пациента, на амбулаторном уровне – 54 562 пациента.

Напомним, сутками ранее в Казахстане выявили 2093 заболевших новым коронавирусом.