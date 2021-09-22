С 1 октября между Москвой и Минском запустят еще две большие "Ласточки"

Два новых электропоезда "Ласточка" из десяти вагонов вместо пяти начнут курсировать по маршруту Москва-Минск с 1 октября, сообщают РЖД.

"Новые "Ласточки" в Минск начнут летать уже с 1 октября! На днях получили две совершенно новые десятивагонные "Ласточки" повышенной комфортности. Сейчас они готовятся заменить пятивагонные составы на линии Москва-Минск", - говорится в официальном Telegram-канале холдинга, передает РИА Новости.

За счет запуска новых составов комфортного типа количество предлагаемых пассажирам мест увеличится до 727, тогда как сейчас в пятивагонных "Ласточках" лишь 341 место, - добавили в РЖД.

Не исключено, что в перспективе в Минск будут ходить только десятивагонные "Ласточки".