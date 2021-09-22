Кумпилов - Путину: в Адыгее построят пять школ к 2025 году

В Адыгее будет построено пять школ до конца 2024 года, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Продолжая тему, Кумпилов обратил внимание президента на то, что за последние три года в регионе были построены четыре школы более чем на 3,4 тыс ученических мест.

"За три года… мы построили четыре школы на 3 445 мест. До 2024 года планируем еще построить пять школ", - сказал он, добавив, что в рамках реализации национальных проектов в республике за последние три года также были построены девять детских садов и три пристройки.

В настоящее время в республике ведется строительство семи детсадов. "И все задачи, которые поставлены по нацпроектам, будут выполнены", - заверил Кумпилов.