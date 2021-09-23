МЭА просит у России газа для Европы

Международное энергетическое агентство просит Россию поставлять больше природного газа в Европу, чтобы снизить рост цен на энергоносители, сообщает CNN. В заявлении парижской группы говорится, что, хотя Россия выполняет свои долгосрочные контракты с европейскими потребителями, экспорт упал по сравнению с уровнем 2019 года. Россия - крупнейший поставщик природного газа в Европейский cоюз.

”МЭА считает, что Россия могла бы делать больше для увеличения доступности газа в Европе и обеспечения заполнения хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону, - написали эксперты организации, осуществляющей надзор за энергетикой. - У России есть возможность укрепить свою репутацию в качестве надежного поставщика на европейский рынок”.

Созданное в 1974 году самыми богатыми странами мира после введения нефтяного эмбарго со стороны крупных производителей, МЭА контролирует глобальные поставки и переход на устойчивые источники энергии.

Цены на газ резко выросли по всей Европе в результате истощения запасов, значительного восстановления спроса, особенно в Азии, и низких поставок из России. Другие факторы - особенно продолжительный отопительный сезон в Европе прошлой зимой и снижение объемов энергии ветра в последние недели. Цены на электроэнергию также растут.

В комментарии для CNN Business ”Газпром”, экспортер трубопроводного газа из России, сообщил, что компания увеличила экспорт газа в этом году до уровня, ”близкого к исторически зафиксированному максимуму”, достигнутому в 2018 году.

””Газпром” поставляет газ в соответствии с запросами потребителей в полном соответствии с существующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить запросы на дополнительные поставки за счет имеющихся возможностей”, - заявили в компании.

МЭА уверено, что европейский газовый рынок может столкнуться с ”дальнейшими проблемами из-за незапланированных отключений электроэнергии и резких похолоданий, особенно если они произойдут в зимний период”. Резкий рост цен на газ, уголь и углерод в Европе привел к тому, что цены на электроэнергию достигли самого высокого уровня за более чем десятилетие. По данным МЭА, в Германии и Испании цены в сентябре были примерно в три или четыре раза выше средних за последние два года.

По словам исполнительного директора МЭА, Фатиха Бироля, ”неправильно обвинять в повышении цен на природный газ переход на чистую энергию”. ”Хорошо управляемый переход на чистую энергию - это решение проблем, которые мы наблюдаем на рынках газа и электроэнергии сегодня, а не их причина”, - добавил он.