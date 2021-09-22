Театр-студия "Слово" открывает новый сезон в Ставрополе

Ставропольский театр-студия актерского мастерства "Слово" имени заслуженного артиста России Владимира Гурьева открывает 28-й творческий сезон премьерным спектаклем "Искусство любить" 24 сентября. В постановке заняты воспитанники театра второго, третьего и четвертого годов обучения - это старшеклассники и студенты.

"Спектакль собран из произведений всем известных сатириков начала 20 века - Аркадия Аверченко, Михаила Зощенко, Надежды Тэффи, Антона Чехова. Название говорит само за себя", - сообщил руководитель театральной студии Евгений Пересыпкин.

"Все начинается с любви. Но согласитесь, что любовь бывает разной. Иногда она даже вызывает смех. Вот мы и предлагаем зрителям вместе посмеяться, посмотреть на себя со стороны, потому что все ситуации, которые будут разыграны на сцене, современны и актуальны", - приводит слова собеседника "Ставропольская правда".

Также он отметил, что у коллектива театра много планов. Так, сейчас в "Слове" работают над спектаклем "Ночные ведьмы", который повествует о судьбе летчиц 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка, которым командовала уроженка Ставрополья Евдокия Давыдовна Бершанская.