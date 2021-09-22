В Атырау бьют тревогу из-за обмеления Урала

Экологическая катастрофа произойдет, если обмеление реки Урал продолжится, предупреждают экологи в Казахстане, передает "Хабар 24".

Отмечается, что 30 лет назад объем воды в Урале достигал 9 млрд кубометров, в 2021 году трансграничная река уменьшилась втрое. Для спасения реки нужно проводить дноуглубительные работы на протяжении 51 км, заявляют экологи. В настоящее время река напоминает канал, в районе поселка Алмалы под Атырау Урал можно перейти вброд.

"На этих участках с 2004 года ведутся работы по углублению дна реки. Было очищено 16 перекатов. Но проведение работ на других участках даже не рассматривалось. Получается, что при разработке проекта исследования не проводились", - сообщил председатель ОО "Атамекен Эко" Арман Хайруллин.

Он подчеркнул, что таких перекатов на Урале свыше 36. "Межгосударственные соглашения не выполняются. Какую работу проводит комиссия, тоже неизвестно. Согласно статистике, за последние четыре года уровень воды в реке Урал снизился на 60%", - добавил эколог.

Казахстан намерен выделить на спасение Урала от обмеления 6 млрд тенге, деньги начнут поступать в следующем году, заверил глава Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Жантоков.