Северная Осетия примет фестиваль современного искусства "Аланика"

Во Владикавказе с 25 сентября по 5 октября пройдет XIV Международный фестиваль современного искусства "Аланика", участникам которого предстоит создать арт-объекты, вдохновленные достопримечательностями Северной Осетии. Об этом сообщил организатор мероприятия – Северо-Кавказский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

"С 25 сентября по 5 октября во Владикавказе состоится XIV международный фестиваль современного искусства "Аланика". Фестиваль посвящен интеграции современного искусства в традиционную среду и продолжает программу "Современное своевременное", собравшей идеи проектов зарубежных и российских художников, посвященных 12 объектам культурного, исторического и природного наследия Осетии-Алании", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что участники фестиваля приедут во Владикавказ и будут работать над реализацией своих проектов, участвовать во встречах со зрителями.