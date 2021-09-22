Бывший игрок "Анжи" поборется за пост президента Камерунской федерации футбола

Бывший нападающий футбольных клубов "Барселона", "Интер" и Анжи" Самюэль Это'О будет баллотироваться на пост президента Камерунской федерации футбола. Об этом экс-игрок национальной сборной Камеруна сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Это'О, он принял это решение из любви к стране и страсти к местному футболу.

Заявление форварда сделано на фоне скандала с отказом кандидатам с двойным гражданством баллотироваться на выборах. У 40-летнего Это'О два гражданства - камерунское и испанское.

Напомним, Самюэль Это'О выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 год. Камерунец четыре раза признавался лучшим игроком года в Африке. Также он является лучшим бомбардиром сборной своей страны с 56 голами в 118 матчах.