Высокопоставленные чиновники отказались от автомобилей в Узбекистане

В Международный день без автомобиля, который отмечается 22 сентября, министр туризма и спорта - вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов прокатился на велосипеде вместо машины. Об этом сообщают СМИ.

Заместитель представителя правительства призвал высокопоставленных чиновников последовать его примеру.

Так, Абдухакимов предложил всем руководителям министерств и ведомств минимум раз в неделю ездить на велосипедах, передает Sputnik Узбекистан.

К празднику присоединился и министр народного образования Шерзод Шерматов, он предпочел пойти на работу пешком. Трансляцию прогулки длиной 8,5 км он вел на официальной странице в Facebook.