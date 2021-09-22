Боксеры из России выступят на мировом первенстве под флагом ОКР

Сборная России по боксу будет выступать под флагом Олимпийского комитета России на чемпионате мира в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса.

Российские спортсмены и вспомогательный персонал на турнире представят Федерацию бокса России.

Отмечается, что после побед боксеров на награждении прозвучит фрагмент концерта Петра Чайковского.

Стоит добавить, что чемпионат мира пройдет с 24 октября по 6 ноября.