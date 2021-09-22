Главная » Новости

Боксеры из России выступят на мировом первенстве под флагом ОКР

Боксеры из России выступят на мировом первенстве под флагом ОКР

Сборная России по боксу будет выступать под флагом Олимпийского комитета России на чемпионате мира в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса.

Российские спортсмены и вспомогательный персонал на турнире представят Федерацию бокса России.

Отмечается, что после побед боксеров на награждении прозвучит фрагмент концерта Петра Чайковского.

Стоит добавить, что чемпионат мира пройдет с 24 октября по 6 ноября.

1320 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!