Боксеры из России выступят на мировом первенстве под флагом ОКР
Сборная России по боксу будет выступать под флагом Олимпийского комитета России на чемпионате мира в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса.
Российские спортсмены и вспомогательный персонал на турнире представят Федерацию бокса России.
Отмечается, что после побед боксеров на награждении прозвучит фрагмент концерта Петра Чайковского.
Стоит добавить, что чемпионат мира пройдет с 24 октября по 6 ноября.
Вестник Кавказа
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