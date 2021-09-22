Тело младенца обнаружили в реке в Санкт-Петербурге

Из реки Ижоры в Санкт-Петербурге выловили тело новорожденного ребенка. Труп обнаружил уборщик водохранилища.

Отмечается, что тело младенца плавало в пакете в двух метрах от берега в районе Адмиралтейской улицы. Место происшествия находится рядом со Свято-Троицким собором и центром, где проходят тренировки по гребле на байдарках.

Стоит добавить, что СКР объявил о начале проверки. По предварительным данным, в результате чьих-то умышленных действий погибла девочка.