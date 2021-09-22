Наставник "Ротора" подал иск к Facebook в связи с постоянными банами из-за своей фамилии

Главный тренер волгоградского футбольного клуба "Ротор" Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook в связи с тем, что модераторы социальной сети часто отправляют его в бан из-за созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю", - цитирует 45-летнего специалиста Чемпионат.com.

По его словам, впервые это произошло в начале весны.

Наставник "Ротора" подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле, следует из картотеки этого органа. "В производство Солнцевского районного суда Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети", - поведали в пресс-службе суда.

Твиттер сборной России уже успел пошутить над Facebook, опубликовав на своей странице видео с подписью "Голы Дмитрия [Данная фамилия заблокирована в сети] за сборную России!".

Как отмечается, Хохлов оценивает сумму морального вреда в 150 млн рублей.

Судебное заседание по делу состоится 5 октября в 12:00.