Донские ученые создадут морозостойкую одежду нового поколения

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) совместно с коллегами из германского Ростока разработали уникальный композиционный материал для защиты от холода, - пишет журнал Applied Sciences.

Новый материал позволит производить одежду, которая будет накапливать всем своим объемом тепло, поступающее из окружающей среды и от человека.

"Наш материал одновременно обладает отличными теплоизоляционными свойствами и малым удельным объемом. Это позволит производить одежду для защиты от холода уменьшенной толщины без снижения эксплуатационного качества. Подобные многокомпонентные материалы имеют сложную структуру и теплофизические свойства, требующие непростых исследований", - рассказала аспирант кафедры конструирования, технологии и дизайна Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в городе Шахты Екатерина Лукьянова, передает РИА Новости.

Новый композиционный материал - это объемная основа из полиэфирных волокон, в структуру которой встроены компоненты полиэфирного флиса с капсулами, обладающими свойством фазового перехода. Он износостоек и порист, что способствует удержанию тепла в одежде, - отметили ученые.

Напомним, ранее текстильные инкапсулированные материалы использовались лишь в относительно тонких полотнах, подходящих для изготовления белья или дополнительных прослоек в одежде.