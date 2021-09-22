Гражданам США запретят сделки с суверенным госдолгом России на вторичном рынке?

Конгрессмены предложили запретить американцам заключать сделки с суверенным госдолгом РФ на вторичном рынке, соответствующая поправка к проекту оборонного бюджета на следующий год, внесенная демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом, была одобрена накануне.

Документ, опубликованный на сайте Конгресса, рекомендует "вводить санкции для запрета покупки и продажи американцами вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках", передает РИА Новости.

Еще одна рекомендация - обязать разведку анализировать вмешательство из-за рубежа по итогам выборов, по итогам такого анализа президент сможет выносить решение о продлении или снятии ограничений.