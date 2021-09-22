Бразильская делегация на ГА ООН ушла на самоизоляцию из-за больного коронавирусом

Делегация Бразилии на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН отправилась на самоизоляцию после заражения коронавирусом одного из ее членов, рассказали в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, подтвердив сообщения СМИ.

"Страна, о которой идет речь, подтвердила, что вся делегация решила уйти на самоизоляцию на 14 дней", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее два источника рассказали, что ковидом заразился министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейроги.

В офисе Гутерриша добавили, что генсек не контактировал с больным, уточнив, что выявлены все, кто мог заразиться от него, среди них нет персонала ООН.

Накануне президент Бразилии Жаир Болсонару выступил на общеполитической дискуссии ГА ООН, прежде он неоднократно признавался, что не делал прививку от коронавируса. Вслед за ним на трибуне находился президент США Джо Байден.