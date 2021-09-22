Глава ФИФА назвал Россию "великой футбольной державой"
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в ходе сессии Генассамблеи ООН рассказал о состоянии футбола в России.
По словам главы ФИФА, именно в России прошел самый лучший чемпионат мира по футболу.
"Россия – великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат мира в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться", - приводит его слова Sports.ru.
Инфантино добавил, что верит в возможности сборной России по футболу.
Вестник Кавказа
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