Глава ФИФА назвал Россию "великой футбольной державой"

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в ходе сессии Генассамблеи ООН рассказал о состоянии футбола в России.

По словам главы ФИФА, именно в России прошел самый лучший чемпионат мира по футболу.

"Россия – великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат мира в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться", - приводит его слова Sports.ru.

Инфантино добавил, что верит в возможности сборной России по футболу.