Казахстан вакцинирован от COVID-19 на 31%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что его страна полностью вакцинирована 31%, сообщает пресс-служба Аккорды.

"Способствуя всемирному "коллективному иммунитету", Казахстан вошел в число первых десяти стран планеты, разработавших собственную вакцину – QazVac", – сказал он, подчеркнув, что препарат был усовершенствован для защиты от дельта-штамма.

Токаев отметил, что экономические трудности и кризис в здравоохранении усилили неравенство в мире. В частности, глава республики поднял проблему неравномерного распределения противокоронавирусных вакцин.

"Полагаю, что нашей первоочередной задачей должно являться неотлагательное расширение глобального доступа к вакцинам. Это вопрос глобальной этики и солидарности, поскольку несправедливый "разрыв в доступе вакцин" не просто подрывает здоровье, но и углубляет эту пропасть. Приветствуем многосторонние усилия, направленные на обеспечение в общей сложности более двух млрд доз вакцин и улучшение нашей коллективной защиты от глобальных угроз здоровью", - добавил он.

Глава государства также выдвинул несколько инициатив по реализации комплексных мер

"Мы должны сосредоточиться на укреплении потенциала на глобальном уровне. Нам нужно продвигать одобренные ВОЗ основные принципы Алматинской декларации в области первичной медико-санитарной помощи. Нам необходимо коллективно приложить дополнительные усилия для предотвращения биологических катастроф и кризисов в будущем. Исходя из этого, в прошлом году я инициировал создание Международного агентства по биологической безопасности. В настоящее время проводятся практические консультации со всеми заинтересованными сторонами, и мы приглашаем партнеров поддержать эту инициативу, – предложил Токаев.

По мнению президента Казахстана, "медицинские сертификаты поспособствуют более безопасному возобновлению работы, восстановлению экономики и созданию новых рабочих мест в постпандемический период". "Мы должны использовать инструменты социальных сетей для укрепления доверия к вакцинам COVID-19. Существуют сомнения или недоверие, которые коренятся в нехватке научно обоснованной информации в масс-медиа. Мы должны опираться на факты, разъясняя важность вакцинации для укрепления доверия среди населения. Мы действительно должны "строить лучше", но мы также должны "строить новое" – новый мир, который будет более справедливым, устойчивым, экологически чистым и гуманным", – подытожил глава республики.