В новом парке Анапы построят крупнейший в России скейт-парк

На территории Императорского парка Анапы в скором времени построят скейт-парк, который станет крупнейшим в стране, - сообщили в пресс-службе города-курорта.

На площади примерно в 8 га разместятся открытые площадки разного уровня сложности, рельефная трасса и территории для маленьких скейтбордистов. Кроме открытых площадок появится крытый памп-трек (велосипедная трасса с разным рельефом), который позволит заниматься спортом в любую погоду, - передает портал Юга.ру.

Также здесь будут отдельные площадки с разным уровнем сложности, благодаря чему заниматься спортом на них смогут люди любой подготовки. Территория парка будет разделена на дорожки для пешеходов, скейтеров и велосипедистов. Для транспорта со скоростью движения до 25 км/ч выделят отдельную полосу.

Оборудование парка будет отвечать всем международным стандартам, и он сможет принимать соревнования международного уровня. Также в парке смогут тренироваться райдеры олимпийского уровня.

Напомним, в июне власти Анапы объявили о строительстве Императорского парка, который протянется от Супсехского шоссе до смотровой площадки с видом на море и город. В прогулочной зоне обустроят места отдыха, установят фонтаны, водные игровые площадки и другие спортивные сооружения.

Проект нового парка закрепят в генеральном плане Анапы.