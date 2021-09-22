Американские конгрессмены рекомендуют ввести санкции против Мишустина и Пескова

Члены Комитета по процедурным вопросам Палаты представителей США проголосовали за поправку к проекту оборонного бюджета на новый финансовый год, рекомендующую установить санкции против 35 представителей руководства России и бизнесменов, которые, по мнению структуры, причастны к нарушению прав человека.

Как сообщает "Интерфакс", в перечне потенциально подсанкционных лиц премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В списке "претендентов" на рестрикции также оказались главред RT Маргарита Симоньян, руководитель Первого канала Константин Эрнст, Владимир Соловьев, а также ряд бизнесменов - Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко.

"Спустя 180 дней после принятия этого закона, президент (Джо Байден - ред.) должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, действительно ли есть основания включить кого-то из данного перечня в санкционный список в рамках "закона Магнитского"", - указано в документе.

Авторы инициативы - конгрессмены Том Малиновски и Джон Кертис. Она имеет рекомендательный характер и перед вступлением в силу должна пройти полную процедуру утверждения в Конгрессе.