В Грузии назвали спад вакцинации от COVID-19 "катастрофой"

Руководитель инфекционной клиники Тбилиси Тенгиз Церцвадзе выразил обеспокоенность снижением темпа вакцинации от COVID-19 в Грузии.

"Все мы озабочены, что после увеличения темпа вакцинации, когда появилась надежда, что мы поборем пандемию и не будет пятой волны или она будет более мягкой, произошло наоборот. В последние дни сократилось число вакцинированных. Катастрофически снизилось число первых прививок. Это катастрофа для страны", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Врач отметил, что жители Грузии отказались от противокоронавирусных вакцин. По его словам, 13 тыс прививок в день является саботажем для самих себя". "В первую очередь в отношении тех людей, которые старше 60 лет и которые есть в каждой семье, близкие, родители", - добавил Церцвадзе.

По данным на 22 сентября в Грузии сделано 1 686 412 прививок от коронавируса. Одной дозой вакцинированы 956 417 граждан, двумя – 729 995. Численность населения страны составляет 3,7 млн человек.