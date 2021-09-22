На Ставрополье за 33 млн рублей отремонтируют два участка межпоселковой дороги

В поселке Новоспицевском в Грачевском округе Ставропольского края идут полным ходом ремонтные работы двух участков трассы местного значения, ведущей в село Спицевка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Общая протяженность участков составляет почти 7 км. На эти цели было направлено более 33 млн рублей.

На первом участке, протяженность которого свыше 5 км, выполнили фрезерование старого асфальта и устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей. Сейчас специалисты укладывают два слоя нового асфальтобетона. На втором участке длиною более 1 км работы почти подошли к этому этапу.

В министерстве отметили, что данная трасса является единственной, которая ведет к поселку Новоспицевскому. Она ремонтируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".