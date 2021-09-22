Озвучена новая версия происхождения коронавируса

Китайские ученые заявили, что первый случай заражения COVID-19 в США произошел осенью 2019 года, то есть раньше, чем в КНР. Такая версия опубликована на портале ChinaXiv.

Группа специалистов из Китая с помощью математической модели назвала возможную дату начала распространения COVID-19 в Штатах и Китае при помощи данных о числе зараженных новой инфекцией.

Отмечается, что исследование сделано на анализе данных из 12 репрезентативных американских регионов. "С 50-процентной вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это намного раньше официально объявленной даты первого подтвержденного случая в США — 20 января 2020-го", — сказано в сообщении.

По словам исследователей, результаты показывают, что с большой долей вероятности COVID-19 в США появился в сентябре 2019 года. При этом подчеркивается, что его распространение в Китае могло начаться лишь в конце декабря того же года.