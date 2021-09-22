Россия восстанавливает авиасообщение с пятью странами

Авиасообщение между Россией и Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР, Перу восстанавливается с 5 октября, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Полеты из Москвы в Джибути, Веллингтон (Новая Зеландия), Лиму (Перу), Кейптаун (ЮАР), Йоханнесбург (ЮАР) будут совершаться дважды в неделю на каждом маршруте, самолеты между Санкт-Петербургом и Копенгагеном (Дания) также буду летать два раза в неделю.

Кроме того, с этого же дня восстанавливается авиасообщение с Гоа и Тенерифе. "По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва - Тенерифе с частотой два рейса в неделю", - уточнили в оперштабе.

Также увеличивается число рейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.

Приостановка авиасообщения с Танзанией, напротив, продлевается до 1 ноября.