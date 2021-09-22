Интернет-оскорбитель Пашиняна стал фигурантом уголовного дела

В Армении открыто уголовное дело за оскорбительный комментарий, оставленный в Facebook под снимком премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Дело возбудили по статье 137.1 УК РА "Нанесение тяжкого оскорбления лицу, обусловленное его публичной деятельностью".

"Оно связано с оскорбительными комментариями под фотографией премьер-министра Армении Никола Пашиняна в "Фейсбуке". Дело направлено в Следственный комитет", - цитирует сообщение пресс-службы полиции ТАСС.

Стражи порядка устанавливают личность автора комментария.

Напомним, Национальное собрание прежнего созыва приняло закон о криминализации нецензурной ругани в последний день работы. В УК добавили новую статью (137.1) под названием "Тяжкое оскорбление", санкция по ней - штраф до 3 млн драмов (около $6 тыс) либо лишение свободы до трех месяцев.