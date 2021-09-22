В Махачкале снесены три незаконных объекта

Судебные приставы Кировского района Махачкалы снесли три незаконных строения в городе, сообщает пресс-служба УФССП Дагестана.

Отмечается, что сносу подверглись двухэтажный железобетонный каркас в сельском округе "Наука", объект капитального строительства на уровне цокольного этажа на проспекте Акушинского и четырехэтажный железобетонный каркас, расположенный по улице Стахановского.

"В связи с тем, что должники отказывались исполнять решение суда в добровольном порядке, судебным приставом-исполнителем в отношении них вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, кроме того хозяева недостроенных многоэтажных домов были неоднократно оштрафованы", – сказано в сообщении.

