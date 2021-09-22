В ДТП в Ставрополье погибли два человека

Автоавария с участием маршрутного "Газеля" произошла в Железноводске, есть погибшие. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

"Два человека - водитель и пассажир легкового автомобиля, - погибли. В больницу доставлены 16 человек. Ни у кого из них нет тяжелых травм", - сказал собеседник.

Стоит отметить, что в региональном управлении ГИБДД подтвердили гибель двух человек.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На место аварии выехали сотрудники экстренных служб и ГИБДД.