Таджикистан изменил позицию в отношении афганских беженцев

В конце июля в Таджикистане заявили, что смогут принять 100 тыс. афганских беженцев, но затем Душанбе перенял более распространенную позицию, состедних государств, направленную на то, чтобы не впускать беженцев, пишет The Diplomat. После захвата Афганистана талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) соседние страны обеспокоились, что к ним хлынут беженцы. Центральноазиатские государства с самого начала ясно дали понять, что не будут принимать большое количество афганских беженцев. Тех, кто прибыл в соседние с Афганистаном государства, либо вернули, либо отправили в третью страну.

Таджикистан выделяется на фоне остальных соседей своей откровенной антиталибской риторикой, поэтому Душанбе заявлял о готовности приютить афганцев, пересекающих границу. Поначалу Горно-Бадахшанская автономная область заявила о готовности принять до 10 тыс. беженцев, а заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана заявил, что страна способна принять 100 тыс. тысяч беженцев.Но таджикским властям пришлось умерить свой энтузиазм в отношении беженцев, поскольку соседи Таджикистана и Россия выразили серьезную обеспокоенность по поводу прибытия мигрантов в регион.

Центральноазиатские соседи Таджикистана выступают решительно против притока беженцев и рассматривают их как проблему безопасности. В 2020 году туркменская делегация провела переговоры с талибами, чтобы гарантировать ограничение возможного потока беженцев на свою территорию. В июле 2021 года Туркменистан вступил в очередной диалог с талибами, чтобы получить гарантии защиты общей границы.

Узбекистан также начал переговоры с талибами, чтобы получить гарантии безопасности на границе. МИД страны охарактеризовал приток беженцев как нарушение национальных границ и пообещал, что виновные будут ”строго наказаны”. Узбекистан защищает свое решение не принимать беженцев, уделяя приоритетное внимание предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане: в частности, железная дорога до Мазари-Шарифа остается открытой для доставки гуманитарной помощи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает общую позицию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по недопущению афганских беженцев на территории государств-членов. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил пойти дальше и создать пояс безопасности в регионе, а также разработать стратегию предотвращения посягательств на интересы участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и контролировать миграционные процессы.

Москва выступила против любых потоков беженцев в Центральную Азию. Президент Владимир Путин даже высказался против временного размещения афганских граждан в Центральной Азии для оформления виз в США и Европу. Посол России в Узбекистане сказал, что прием беженцев будет сродни открытию шлюзов для неконтролируемой миграции из Афганистана. Кроме того, мигрантам будет легче добраться до России из Центральной Азии.

Как члену ОДКБ Таджикистану приходится прислушиваться к мнениям остальных. Поэтому Душанбе пришлось изменить свою позицию. 2 сентября министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода заявил, что его страна не примет большое количество мигрантов из Афганистана из-за отсутствия инфраструктуры для размещения и потенциального финансового бремени для Таджикистана.