Президент Азербайджана выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступит на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Неделя высокого уровня сессии стартовала накануне, планируется, что к дискуссиях присоединятся главы около 150 стран и правительств, а также министры иностранных дел.

В рамках общих дискуссий завтра предусмотрено выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, оно пройдет в формате видеообращения.

Кроме того, в программу входят выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента США Джозефа Байдена, председателя КНР Си Цзиньпина и других.