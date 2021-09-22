В интернет выложены подробные данные об электронном голосовании в Москве

Данные о ходе дистанционного электронного голосования в Москве на выборах в Государственную думу опубликованы в открытом доступе.

Найти информацию можно на ресурсе observer.mos.ru, с помощью которого ранее велось наблюдение за ДЭГ в российской столице.

Все желающие могут ознакомиться с расшифровками электронных бюллетеней, также доступна временная шкала с количеством транзакций в час по отдельным участкам.

Напомним, выборы в Москве, в том числе и в Госдуму, проходили с 17 по 19 сентября включительно, как оффлайн на избирательных участках, так и удаленно путем онлайн-голосования. Второй способ выбрали порядка 2 млн избирателей.